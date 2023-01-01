Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CFI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Finans profesyonelleri için gerçek dünya becerileri. Finans profesyonelleri için çevrimiçi kurslar, sertifikalar ve Microsoft Office üretkenlik araçları sunan lider, akredite sağlayıcı.

Web Sitesi: corporatefinanceinstitute.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CFI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.