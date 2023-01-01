Great Learning
mygreatlearning.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Great Learning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: mygreatlearning.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Great Learning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
OpenClassrooms
openclassrooms.com
Unreal Online Learning
learn.unrealengine.com
SkillUp
simplilearn.com
Clover Learning
app.cloverlearning.com
Simplilearn
simplilearn.com
The Great Courses
thegreatcourses.com
General Assembly
generalassemb.ly
YouScience
youscience.com
Dataquest
app.dataquest.io
Success Wizard
app.successwizard.com
Class24
class24.study
Meander
meander.so