WebCatalog
Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

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150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni başlayanlar için ücretsiz kurslara kadar, birinci sınıf öğrenme ve kariyer başarısı sadece bir tık uzakta!

Web Sitesi: simplilearn.com

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