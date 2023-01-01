Learn Code The Hard Way
learncodethehardway.org
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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
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Web Sitesi: learncodethehardway.org
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