Learn Code The Hard Way

Kod Öğrenin Zor Yol kursları, özellikle yeni başlayanlar için tasarlanmış, bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmek için en etkili sistemdir. Kurslar, her yıl dünyanın her yerinden, farklı yaş gruplarından ve beceri seviyelerinden sizin gibi milyonlarca insana yardımcı oldu.

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