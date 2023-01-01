Mimo
mimo.org
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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mimo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: mimo.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, Mimo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Programming Hub
programminghub.io
Codecademy
codecademy.com
Python Principles
pythonprinciples.com
Finademy
finademy.net
Codédex
codedex.io
W3Schools
w3schools.com
Programiz
programiz.com
Grasshopper
grasshopper.app
Talk To Me In Korean
talktomeinkorean.com
AppCoda
appcoda.com
LearnPython.org
learnpython.org
myCompiler
mycompiler.io