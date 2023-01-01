WebCatalog
Mimo

Mimo

mimo.org

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Kodlamayı öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kariyerinizi ilerletin, uygulamalar ve web siteleri oluşturun, hatta geliştirici olun. Mimo, herkesin yüzyılın becerisi olan kodlamayı adım adım öğrenebilmesi için kodlamayı öğrenmeyi ve bilgisayar bilimine dalmayı mümkün olduğunca sezgisel ve kolay hale getiriyor. Python, JavaScript, HTML'de pratik yaparak, küçük boyutlu kodlama dersleriyle, kod yazıp onu bir IDE gibi çalışan ve kodunuzu çalıştırmanıza, Mimo'nun kodlama topluluğuyla etkileşime girmenize olanak tanıyan mobil kod düzenleyicimizde çalıştırarak kodlamayı öğreneceksiniz. projeler oluşturun, birden fazla programlama dilini öğrenin ve çok daha fazlasını kendi hızınızda yapın! Mimo ile, boş birkaç dakikanız olduğunda kodlamayı yoğun bir günlük programa sığdırabilirsiniz. Milyonlarca öğrenci tarafından kullanılan Mimo, Python, JavaScript, HTML, SQL ve daha fazlasında kodlamayı öğrenmenin hemen hemen en erişilebilir ve etkili yoludur. Programlama kurslarımız ve derslerimiz, önceden kodlama deneyimi çok az veya hiç olmasa bile herkes için uygundur.

Web Sitesi: mimo.org

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