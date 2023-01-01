LearnPython.org
learnpython.org
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LearnPython.org çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: learnpython.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, LearnPython.org ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Python Principles
pythonprinciples.com
Studytonight
studytonight.com
Javatpoint
javatpoint.com
Programming Hub
programminghub.io
myCompiler
mycompiler.io
Mimo
mimo.org
Real Python
realpython.com
Futurecoder
futurecoder.io
Learn AdaCore
learn.adacore.com
Javascript.info
javascript.info
Hacker101
hacker101.com
Mondly
mondly.com