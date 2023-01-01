WebCatalog
Hacker101

Hacker101

hacker101.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hacker101 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hacker101 web güvenliği için ücretsiz bir sınıftır. İster hata ödülleriyle ilgilenen bir programcı olun, ister deneyimli bir güvenlik uzmanı olun, Hacker101'in size öğretecek bir şeyi vardır.

Web Sitesi: hacker101.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hacker101 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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