Yeni günlük canlı derslerle sınırsız yoga ve meditasyon derslerini, programlarını ve zorluklarını yayınlayın! İster yeni başlıyor olun ister yıllardır pratik yapıyor olun, pratik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak her seviyedeki sınıfı bulacaksınız. İlk 30 gün boyunca ücretsiz olarak sınırsız erişim elde edin!

Web Sitesi: yogainternational.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yoga International ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.