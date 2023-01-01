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Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

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Yeni bir egzersiz mi arıyorsunuz? Daha ucuza bir yoga dersine katılmak ister misiniz? Evde yeni egzersiz programları bulma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Mindbody uygulaması, ter atmak ve plaj vücudunda çalışmak için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olabilir. İster yeni başlayanlar için bir antrenman arıyor olun ister 30 günlük fitness hedeflerinizi aşmaya çalışıyor olun, bunların hepsini Mindbody'de bulabilirsiniz. 52.000'den fazla işletme yoga, Pilates, HIIT, bisiklet, barre, kickboks, dans, ağırlık antrenmanı, devre antrenmanı, eğitim kampı ve daha birçok alanda fitness dersleri sunuyor! Antrenman sonrası iyileşmeniz için masaj, yüz bakımı, akupunktur veya kriyoterapi rezervasyonu yaptırın ve güzellik randevusu ile bitirin; üstelik hepsi tek bir uygulamada.

Web Sitesi: mindbodyonline.com

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