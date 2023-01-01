İsteğe bağlı ve videolu antrenmanlar sunun. Antrenmanlar, isteğe bağlı dersler, uygulama içi mesajlaşma, ilerleme takibi, grup eğitimi ve daha fazlasıyla üyelerinizi çevrimiçi hale getirin! Trainerize, stüdyonuza sanal erişimle topluluğunuzla etkileşime girer ve onlara ilham verir.

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