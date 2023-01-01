WebCatalog
Trainerize

Trainerize

trainerize.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trainerize çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İsteğe bağlı ve videolu antrenmanlar sunun. Antrenmanlar, isteğe bağlı dersler, uygulama içi mesajlaşma, ilerleme takibi, grup eğitimi ve daha fazlasıyla üyelerinizi çevrimiçi hale getirin! Trainerize, stüdyonuza sanal erişimle topluluğunuzla etkileşime girer ve onlara ilham verir.

Web Sitesi: trainerize.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trainerize ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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