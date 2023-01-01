WebCatalog
Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Playbook, favori içerik oluşturucularınızı doğrudan destekleyebileceğiniz, piyasadaki en iyi fitness uygulamalarından biridir. ABONELİĞİNİZİN BÜYÜK BÜYÜKLÜĞÜ DOĞRUDAN SEVDİĞİNİZ EGZERSİZLERİ VE DERSLERİ YARATAN KİŞİLERE GİDER. Dünyanın önde gelen fitness fenomenlerine, eğitmenlerine, sağlıklı yaşam gurularına, sporculara ve daha fazlasına telefonunuzdan erişin. 56.000'den fazla egzersiz programı ve 500'den fazla eğitmenle herkesin sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşması için bir şeyler var. Playbook'u spor salonuna giderken yanınıza alın; Evde ve hatta seyahat ederken egzersiz yapın; antrenmanları indirme özelliği sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ter dökebilirsiniz.

Web Sitesi: playbookapp.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Playbook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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