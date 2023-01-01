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SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SugarWOD çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Egzersiz deneyiminizi artırın. SugarWOD, antrenörler ve günlük sporcular için en iyi egzersiz yazılımıdır. Topluluğunuzu, sınıflarınızı ve koçlarınızı destekleyen bir çözümle kutunuzu güçlendirin.

Web Sitesi: sugarwod.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SugarWOD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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