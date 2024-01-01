Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.

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