WebCatalog

Mixpanel

Mixpanel

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Web Sitesi: mixpanel.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mixpanel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.

Web Sitesi: mixpanel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mixpanel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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