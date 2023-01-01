Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.

Web Sitesi: mixpanel.com

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