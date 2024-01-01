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E-Commerce Analytics Software - En Popüler Uygulamalar

E-commerce analytics software tracks the performance of online retailers. It helps companies identify their best- and worst-performing products, monitor buyer and consumer behavior, and pinpoint issues that affect the business. E-commerce professionals use these tools to enhance sales and improve customer experience. Additionally, inventory managers use them for order fulfillment, and accountants use them to track costs and profitability. Although most e-commerce platforms offer reporting and analytics features, e-commerce analytics software is typically provided as a standalone solution. Some analytics software providers include e-commerce-specific features in their products. However, since generic analytics software doesn't always meet the specific needs of e-commerce, such products are not included in this category.

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

smartscout

smartscout

smartscout.com

Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...

Springbot

Springbot

springbot.com

Eposta pazarlama. Ücretli Reklam. Tek Platformda Birlikte. Springbot, büyüyen e-Ticaret işletmelerinin e-posta pazarlamasını ve ücretli reklamcılığı tek bir platformda yönetmesine olanak tanır.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...

edrone

edrone

edrone.me

Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack, 1. taraf çerezleri temel alan bir reklam izleme çözümüdür. Dönüşümleri, geliri ve etkinlikleri tek bir yerden izleyin ve ilişkilendirin. Gerçek yatırım getirisini görmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın!

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.

Radix

Radix

radixhaven.com

Track, real-time insights, with the Radix Haven analytics platform. 100+ KPIs to understand your business. Get a 14-day free trial.

Klar

Klar

getklar.com

Klar is the Single Source of Truth for your eCommerce business. With Klar, you can centralize all your data in one place and customize them to your reality. Stop running your business on spreadsheets - save time & get clarity on how to profitably grow, with Klar. It is built to help you answer all y...

Graas

Graas

graas.ai

Graas brings together data from 100+ platforms for comprehensive analysis across Marketplaces, Brand websites, Ads, and Inventory.

Foxintelligence

Foxintelligence

foxintelligence.io

Reliable and privacy-first. Foxintelligence measures e-commerce's activity. Nothing is guessed, everything is based on actual transactions. Get access to reliable insights.

Flipflow

Flipflow

flipflow.io

Flipflow is a market analytics SAAS allows brands and retailers analyze millions of product data related to pricing, promotions, competitors, positions, share of shelf, reviews, product contents and brand compliance so they can monitor, control and analyze every aspect of the market but also react t...

StackTome

StackTome

stacktome.com

StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya anlamsal olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğin...

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.

Conversios

Conversios

conversios.io

Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyl...

Analytic Index

Analytic Index

analyticindex.com

Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyü...

Noogata

Noogata

noogata.com

Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çık...

My Real Profit

My Real Profit

myrealprofit.com

My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.

Polar Analytics

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel rapo...

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklük...

Daasity

Daasity

daasity.com

Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...

Air360

Air360

air360.io

Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatlar...

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir Amazon satıcı yazılım çözümüdür. Amacımız, fba ve fbm satıcılarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güçlü araç sağlayarak verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır: * Finansal analiz, * Anahtar ...

Glew

Glew

glew.io

Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ...

Mindsite

Mindsite

themindsite.com

Mindsite, e-ticaret performansınızı iyileştirmek için 20'den fazla ülkede 300'den fazla perakendeciden veri toplayan bir Dijital Raf Analizi Çözümüdür. Seçtiğiniz metriklere ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlarken sizin ve rakiplerinizin çevrimiçi performansınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Fiyat İ...

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kull...

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, ...

Profitero

Profitero

profitero.com

Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde ...

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini ...

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...

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