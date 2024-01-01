E-Commerce Analytics Software - En Popüler Uygulamalar
E-commerce analytics software tracks the performance of online retailers. It helps companies identify their best- and worst-performing products, monitor buyer and consumer behavior, and pinpoint issues that affect the business. E-commerce professionals use these tools to enhance sales and improve customer experience. Additionally, inventory managers use them for order fulfillment, and accountants use them to track costs and profitability. Although most e-commerce platforms offer reporting and analytics features, e-commerce analytics software is typically provided as a standalone solution. Some analytics software providers include e-commerce-specific features in their products. However, since generic analytics software doesn't always meet the specific needs of e-commerce, such products are not included in this category.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
Heap
heap.io
Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Mouseflow
mouseflow.com
Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...
Springbot
springbot.com
Eposta pazarlama. Ücretli Reklam. Tek Platformda Birlikte. Springbot, büyüyen e-Ticaret işletmelerinin e-posta pazarlamasını ve ücretli reklamcılığı tek bir platformda yönetmesine olanak tanır.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, 1. taraf çerezleri temel alan bir reklam izleme çözümüdür. Dönüşümleri, geliri ve etkinlikleri tek bir yerden izleyin ve ilişkilendirin. Gerçek yatırım getirisini görmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın!
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.
Radix
radixhaven.com
Track, real-time insights, with the Radix Haven analytics platform. 100+ KPIs to understand your business. Get a 14-day free trial.
Klar
getklar.com
Klar is the Single Source of Truth for your eCommerce business. With Klar, you can centralize all your data in one place and customize them to your reality. Stop running your business on spreadsheets - save time & get clarity on how to profitably grow, with Klar. It is built to help you answer all y...
Graas
graas.ai
Graas brings together data from 100+ platforms for comprehensive analysis across Marketplaces, Brand websites, Ads, and Inventory.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Reliable and privacy-first. Foxintelligence measures e-commerce's activity. Nothing is guessed, everything is based on actual transactions. Get access to reliable insights.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow is a market analytics SAAS allows brands and retailers analyze millions of product data related to pricing, promotions, competitors, positions, share of shelf, reviews, product contents and brand compliance so they can monitor, control and analyze every aspect of the market but also react t...
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya anlamsal olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğin...
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyl...
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyü...
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çık...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel rapo...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklük...
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...
Air360
air360.io
Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatlar...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir Amazon satıcı yazılım çözümüdür. Amacımız, fba ve fbm satıcılarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güçlü araç sağlayarak verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır: * Finansal analiz, * Anahtar ...
Glew
glew.io
Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite, e-ticaret performansınızı iyileştirmek için 20'den fazla ülkede 300'den fazla perakendeciden veri toplayan bir Dijital Raf Analizi Çözümüdür. Seçtiğiniz metriklere ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlarken sizin ve rakiplerinizin çevrimiçi performansınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Fiyat İ...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kull...
Littledata
littledata.io
Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, ...
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde ...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...