Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Web Sitesi: kissmetrics.io

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