WebCatalog
Zagomail

Zagomail

zagomail.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zagomail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-posta Pazarlama ve Otomasyon Tek Bir Yerde. Hepsi bir arada e-posta servis sağlayıcısı, e-posta pazarlaması oluşturmak, otomatikleştirmek, göndermek, takip etmek ve kâr elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Web Sitesi: zagomail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zagomail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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