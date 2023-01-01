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SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.

Web Sitesi: sendgrid.com

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