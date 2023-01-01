Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Socital is an e-commerce marketing platform that helps marketers capture leads, convert anonymous and abandoning visitors into customers, and increase sales. Socital provides a unique set of tools for data collection, email database segmentation, conversion optimization, targeting, and personalization.

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