Socital
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Web Sitesi: socital.com
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Socital is an e-commerce marketing platform that helps marketers capture leads, convert anonymous and abandoning visitors into customers, and increase sales. Socital provides a unique set of tools for data collection, email database segmentation, conversion optimization, targeting, and personalization.
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Web Sitesi: socital.com
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