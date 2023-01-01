WebCatalog

Tracify

Tracify

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tracify.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tracify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tracify is a software specialized on e-commerce companies for tracking and attribution of all your marketing activities (multichannel). Using a revolutionary tracking technology, users can be tracked without modeling or Google Analytics - 100% GDPR compliant. Tracify offers a variety of detailed dashboards that provide different insights into the performance of each channel (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer), as well as holistically bringing all these channels together and transparently presenting the customer journey.

Web Sitesi: tracify.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tracify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Reportei

Reportei

reportei.com

Wide Angle Analytics

Wide Angle Analytics

wideangle.co

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Fathom

Fathom

usefathom.com

Fusedeck

Fusedeck

fusedeck.com

Osano

Osano

osano.com

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

Windsor.ai

Windsor.ai

windsor.ai

YouCan

YouCan

youcan.shop

Windsor.ai Charts

Windsor.ai Charts

windsor.ai

Kepla

Kepla

kepla.io

9to5Google

9to5Google

9to5google.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.