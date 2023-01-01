Attribution

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

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