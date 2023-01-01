Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak geliştirildi. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak için güvenle veriye dayalı kararlar alındı.

Web Sitesi: nestscale.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NestAds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.