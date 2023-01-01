WebCatalog
Bright Data

Bright Data

brightdata.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bright Data çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları

Web Sitesi: brightdata.com

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