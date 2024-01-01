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SPEEDA Edge

SPEEDA Edge

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Web Sitesi: sp-edge.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SPEEDA Edge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Experience the transformational power of SPEEDA Edge, an ground-breaking innovation research hub that redefines efficiency and cost-effectiveness. Combining expert analysts, robust data engineering, and global operations in the US, Japan, and Sri Lanka, SPEEDA Edge empowers exploration across 1000+ emerging industry segments. Seamlessly connecting 1000 segments to a comprehensive 2M-company database, it crafts personalized monthly reports and weekly newsletters using AI/ML and analyst insights. Elevate research with trend analysis, competitive benchmarking, and tailor-made reporting. SPEEDA Edge accelerates innovation research, revolutionizing how you uncover trends, competitors, and insights in a single dynamic platform.

Kategoriler:

Business
Teknoloji Araştırma Hizmetleri

Web Sitesi: sp-edge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SPEEDA Edge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Lumose Marketplace

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EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

buyr

buyr

buyr.com

Baymard

Baymard

baymard.com

Batimatech

Batimatech

batimatech.com

ABI Research

ABI Research

abiresearch.com

Pangea.ai

Pangea.ai

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Omdia

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