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Lumose Marketplace is a software, tools and services comparison platform curated for small law firms. At Lumose Marketplace, goal is to provide lawyers the best alternative to shopping for suppliers for their firms, whether from client portal software to paralegal recruiting services. Lumose Marketplace's listings are designed to communicate only the most important information visitors need to determine whether there’s a product/service fit, as quickly as possible.

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