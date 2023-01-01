WebCatalog
Client Hub

Client Hub

use.clienthub.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Client Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri Portalı ve İş Akışı: Bulut muhasebe firmaları için tasarlandı. Hepsi Müşteri Merkezinde. - Müşterileriniz için: Eksiksiz bir modern müşteri portalı ve mobil uygulama. - Ekibiniz için: İş akışını, müşteri iletişimini, zamanı takip etmeyi ve daha fazlasını kolayca yönetin. - Sizin için: Firmadaki her şeyin tam görünürlüğü.

Web Sitesi: clienthub.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Client Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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