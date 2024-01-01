Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EBSCO Information Services çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

EBSCO Bilgi Hizmetleri, keşif, dergi ve e-paket hizmetleri, araştırma veritabanları, e-kitaplar, dijital arşivler, sağlık hizmetleri kaynakları, kurumsal kaynaklar, okuyucu danışmanlığı ve daha fazlasını içeren, kurumlara yönelik bilgi kaynaklarının lider sağlayıcısıdır. EBSCO, akademik kurumların, okulların ve halk kütüphanelerinin yanı sıra hastaneler, tıbbi kurumlar, şirketler ve devlet kurumlarının araştırma ihtiyaçlarına hizmet eder.

Kategoriler :

Web Sitesi: ebsco.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EBSCO Information Services ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.