İşe alım yazılımı. Çok kolayca. eRecruiter ile tüm önemli işe alım süreçlerini yönetirsiniz. Zaman kazandıran, anlaşılır ve sezgisel kullanım.

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