WebCatalog
eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde eRecruiter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşe alım yazılımı. Çok kolayca. eRecruiter ile tüm önemli işe alım süreçlerini yönetirsiniz. Zaman kazandıran, anlaşılır ve sezgisel kullanım.

Web Sitesi: erecruiter.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, eRecruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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