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Paycor

Paycor

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Web Sitesi: paycor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paycor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşe alma, bordro, zaman ve devam, sosyal haklar yönetimi ve daha fazlasını entegre eden bir İK yazılımı kullanarak süreçleri kolaylaştırın! 30.000'den fazla kuruluş tarafından güvenilmektedir.

Web Sitesi: paycor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paycor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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