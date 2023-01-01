Decily, küçük işletmelere yönelik entegre teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir sosyal yardım komisyonculuğu ve İK hizmetleri firmasıdır. Lisanslı fayda komisyoncuları ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen Decisely çözümü, kullanımı kolay tek bir platformda sağlık hizmetleri avantajları, işe alım, İK yöneticisi, uyumluluk, maaş bordrosu ve emekliliğin doğru karışımını sağlar.

Web Sitesi: decisely.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Decisely ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.