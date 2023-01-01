WebCatalog
ADP

ADP

login.adp.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ADP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.

Web Sitesi: adp.com

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