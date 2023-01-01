WebCatalog
TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TriNet Hire çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyaları indirin ve ayrıca geri bildirim, derecelendirme ve anahtar kelimeler ekleyin. TriNet Hires çevrimiçi ve mobil uygulamaları, işletmenizin en iyi yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde işe almasını sağlar.

Web Sitesi: trinethire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TriNet Hire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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