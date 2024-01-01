G&A Partners

G&A Partners

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G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır. Bir İK dış kaynak sağlayıcısı olarak G&A Partners, işinize odaklanmanız için gereken zamanı size geri verir. Ortaklığımız bir satış konuşmasıyla başlamaz; benzersiz iş ihtiyaçlarınızı keşfetme ve özelleştirilmiş, şeffaf bir çözüm oluşturma ile başlar. Sertifikalı İK uzmanları, en son teknoloji ve müşteri odaklı yaklaşımımızla İK yükünüzü hafifletiyor ve zamanı tekrar ellerinize veren insan stratejileri oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.
Kategoriler:
Business
HR Consulting Providers

Web Sitesi: gnapartners.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, G&A Partners ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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