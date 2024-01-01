Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ajourney çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

İK'nızı ve bordronuzu zahmetsizce otomatikleştirin. Yönetime minimum zaman harcamanız için işletmenizin maaş bordrosunu kurmasına ve yürütmesine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: ajourney.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ajourney ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.