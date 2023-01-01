Suki, klinisyenlerin idari yükünü ortadan kaldıran yapay zeka destekli bir sesli asistandır, böylece önemli olana, yani hasta bakımına odaklanmak için zamanları olur.

Web Sitesi: suki.ai

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