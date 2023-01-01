WebCatalog
Suki AI

Suki AI

suki.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Suki AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Suki, klinisyenlerin idari yükünü ortadan kaldıran yapay zeka destekli bir sesli asistandır, böylece önemli olana, yani hasta bakımına odaklanmak için zamanları olur.

Web Sitesi: suki.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Suki AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Motion

Motion

usemotion.com

Hint Health

Hint Health

hint.com

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Auratikum

Auratikum

auratikum.com

July

July

withjuly.com

Figstack

Figstack

figstack.com

Timely

Timely

memory.ai

Procare

Procare

procaresoftware.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Headlime

Headlime

headlime.com

Invt AI

Invt AI

invt.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası