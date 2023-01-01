Akademik yazı yazmak uzun bir süreç olabilir ve bunun iyi bir nedeni vardır! Peki neden notları bulmak, alıntıları yönetmek ve düşüncelerinizi düzenlemek için değerli zamanınızı ve enerjinizi boşa harcayasınız ki? Auratikum, hepsi bir arada, kağıt yazan kişisel asistanınızdır, böylece önemli olana daha fazla odaklanabilir ve gerisini bize bırakabilirsiniz.

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