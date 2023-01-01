WebCatalog
Auratikum

Auratikum

app.auratikum.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Auratikum çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Akademik yazı yazmak uzun bir süreç olabilir ve bunun iyi bir nedeni vardır! Peki neden notları bulmak, alıntıları yönetmek ve düşüncelerinizi düzenlemek için değerli zamanınızı ve enerjinizi boşa harcayasınız ki? Auratikum, hepsi bir arada, kağıt yazan kişisel asistanınızdır, böylece önemli olana daha fazla odaklanabilir ve gerisini bize bırakabilirsiniz.

Web Sitesi: auratikum.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Auratikum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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