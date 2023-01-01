WebCatalog
HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HireBeat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HireBeat, işe alım otomasyonu sunarak işverenlerin geniş ölçekte yetenekleri bulmasına, katılımına ve işe almasına yardımcı olan bir video işe alım platformudur. İlk nesil ATS'nin aksine, tüm işe alım akışınızı kolaylaştırıyoruz; iş ilanları, iş panolarında reklam verme, yolda video röportaj taraması ve daha fazlası gibi idari görevleri otomatikleştirerek en iyi adayları işe almaya daha fazla odaklanmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: hirebeat.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, HireBeat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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