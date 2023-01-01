HireBeat, işe alım otomasyonu sunarak işverenlerin geniş ölçekte yetenekleri bulmasına, katılımına ve işe almasına yardımcı olan bir video işe alım platformudur. İlk nesil ATS'nin aksine, tüm işe alım akışınızı kolaylaştırıyoruz; iş ilanları, iş panolarında reklam verme, yolda video röportaj taraması ve daha fazlası gibi idari görevleri otomatikleştirerek en iyi adayları işe almaya daha fazla odaklanmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: hirebeat.co

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