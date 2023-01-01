WebCatalog
IntelliHire

IntelliHire

portal.intellihire.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde IntelliHire çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşe almayı daha kolay, daha hızlı ve uygun fiyatlı hale getiren İşe Alma Yönetimi platformu. IntelliHire her şeyi kullanımı kolay tek bir web tabanlı portalda düzenler. İşleri yayınlayın, adayları tarayın, görüşme sürecini takip edin ve daha fazlasını yapın. Özelleştirilmiş seçenekler ve akıllı tarama ve değerlendirme araçlarıyla IntelliHire, modern işe alım için akıllı çözümdür.

Web Sitesi: portal.intellihire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IntelliHire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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