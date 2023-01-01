İşe almayı daha kolay, daha hızlı ve uygun fiyatlı hale getiren İşe Alma Yönetimi platformu. IntelliHire her şeyi kullanımı kolay tek bir web tabanlı portalda düzenler. İşleri yayınlayın, adayları tarayın, görüşme sürecini takip edin ve daha fazlasını yapın. Özelleştirilmiş seçenekler ve akıllı tarama ve değerlendirme araçlarıyla IntelliHire, modern işe alım için akıllı çözümdür.

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