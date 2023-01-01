Hirey, işe alım görevlileriyle incelenen adayları doğrudan eşleştiren ilk sohbet tabanlı işe alma uygulamasıdır. İşverenler iş ilanı verebilir ve adayları ücretsiz olarak işe alabilir.

Web Sitesi: hirey.com

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