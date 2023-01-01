WebCatalog
Hirey

Hirey

hirey.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hirey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hirey, işe alım görevlileriyle incelenen adayları doğrudan eşleştiren ilk sohbet tabanlı işe alma uygulamasıdır. İşverenler iş ilanı verebilir ve adayları ücretsiz olarak işe alabilir.

Web Sitesi: hirey.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hirey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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