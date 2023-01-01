WebCatalog
ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

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ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibinizin iş ilanlarını sorunsuz bir şekilde yayınlamak için bildikleri sistemleri kullanabilmesi için kendi başvuru takip sisteminizi bile entegre edebilirsiniz. *1.000'den fazla yoruma sahip işe alım sitelerinin Trustpilot derecelendirmesine dayanmaktadır.

Web Sitesi: ziprecruiter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZipRecruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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