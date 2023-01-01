WebCatalog
TalentNest

TalentNest

clients.talentnest.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TalentNest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TalentNest, işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin en iyi performansa sahip çalışanları çekmesine, seçmesine ve işe almasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir başvuru takip yazılımıdır. Yazılımımız her adımda yanınızda. İşleri yayınlamanızı, başvuru sahiplerini sıralamanızı ve takip etmenizi ve İK departmanınızı yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz temel verilerden yararlanmanızı kolaylaştırıyoruz! Hem adaylar hem de işe alım yöneticileri kusursuz ve hızlı yanıt veren arayüzümüzü kullanmayı seviyor.

Web Sitesi: clients.talentnest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TalentNest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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