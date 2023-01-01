TalentNest, işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin en iyi performansa sahip çalışanları çekmesine, seçmesine ve işe almasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir başvuru takip yazılımıdır. Yazılımımız her adımda yanınızda. İşleri yayınlamanızı, başvuru sahiplerini sıralamanızı ve takip etmenizi ve İK departmanınızı yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz temel verilerden yararlanmanızı kolaylaştırıyoruz! Hem adaylar hem de işe alım yöneticileri kusursuz ve hızlı yanıt veren arayüzümüzü kullanmayı seviyor.

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