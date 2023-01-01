WebCatalog
HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

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HiringThing, iş ilanlarını çevrimiçi yayınlamayı, başvuru sahiplerini yönetmeyi ve mükemmel çalışanları işe almayı kolaylaştıran ödüllü bir başvuru sahibi takip sistemidir. HiringThing'in zengin özelliklere sahip ve API odaklı işe alma yazılımı, kusursuz işe alım deneyimleri yaratarak herkes için İşe Alma Mutluluğu'nu mümkün kılar. Açık API'miz ve geliştirici dostu belgelerimiz İK Sistemleri, Franchise'lar, İşe Alma Ajansları ve daha fazlası için özelleştirilmiş işe alım çözümleri sağlar.

Web Sitesi: login.hiringthing.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HiringThing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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