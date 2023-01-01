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Paychex

Paychex

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Web Sitesi: paychex.com

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Paychex, Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik insan kaynakları, maaş bordrosu ve dış kaynak hizmetleri sağlayan Amerikalı bir sağlayıcıdır. Genel merkezi New York, Rochester'da bulunan şirketin, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 670.000 maaş bordrosu müşterisine hizmet veren 100'den fazla ofisi bulunmaktadır. Paychex, 2019 yılında gelir açısından en büyük şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesinde 700. sırada yer aldı ve şirketin 2020 mali yılı gelirinin 4,1 milyar doları aşması bekleniyor.

Web Sitesi: paychex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paychex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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