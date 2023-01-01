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Paychex, Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik insan kaynakları, maaş bordrosu ve dış kaynak hizmetleri sağlayan Amerikalı bir sağlayıcıdır. Genel merkezi New York, Rochester'da bulunan şirketin, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 670.000 maaş bordrosu müşterisine hizmet veren 100'den fazla ofisi bulunmaktadır. Paychex, 2019 yılında gelir açısından en büyük şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesinde 700. sırada yer aldı ve şirketin 2020 mali yılı gelirinin 4,1 milyar doları aşması bekleniyor.

Web Sitesi: paychex.com

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