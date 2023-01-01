WebCatalog
JobScore

JobScore

hire.jobscore.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JobScore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

JobScore, orijinal, kullanıcı dostu, hepsi bir arada çevrimiçi işe alım yazılımı çözümüdür. Modern, sezgisel ATS'miz, 20 ila 2.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için yoğun işleri ortadan kaldırır. JobScore, harika insanları bulmak, çekmek, değerlendirmek ve işe almak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar: Etkileyici bir aday deneyimi sunun. Tek tıklamayla 50'den fazla iş ilanı panosuna gönderi gönderin. Formları özelleştirin. Ayrıştırma ve puanlama devam eder. E-postanızı ve takviminizi senkronize edin. Röportaj daha iyi. İşe almayı basitleştiriyor ve işe alım sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: hire.jobscore.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JobScore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

Tayo

Tayo

app.tayohr.io

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

100Hires

100Hires

app.100hires.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası