WebCatalog

SmartSearch

SmartSearch

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Web Sitesi: smartsearch.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SmartSearch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SmartSearch'ün misyonu, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı işe alım için Başvuru Sahibi Takibi (ATS), Satıcı Yönetimi (VMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve e-İmza gibi yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla insan merkezli bir çalışma geleceği tasarlamaktır. Yetenek edinme çabalarınıza güçlü aday kaynak bulma ve işbirliği araçlarını getiren eksiksiz, çevik bir yazılım çözümüdür. SmartSearch, mevcut teknolojinizle ve benzersiz iş süreçlerinizle bütünleşerek evrak işlerini azaltır, tekrarlanan çabaları ortadan kaldırır, işe alım sürecini kolaylaştırır, işleri doldurma süresini kısaltır ve işe alma maliyetlerini düşürür.

Web Sitesi: smartsearch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmartSearch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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