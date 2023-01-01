SmartSearch'ün misyonu, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı işe alım için Başvuru Sahibi Takibi (ATS), Satıcı Yönetimi (VMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve e-İmza gibi yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla insan merkezli bir çalışma geleceği tasarlamaktır. Yetenek edinme çabalarınıza güçlü aday kaynak bulma ve işbirliği araçlarını getiren eksiksiz, çevik bir yazılım çözümüdür. SmartSearch, mevcut teknolojinizle ve benzersiz iş süreçlerinizle bütünleşerek evrak işlerini azaltır, tekrarlanan çabaları ortadan kaldırır, işe alım sürecini kolaylaştırır, işleri doldurma süresini kısaltır ve işe alma maliyetlerini düşürür.

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