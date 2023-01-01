Başvuru sahibi takibi, iş kaynağı bulma ve ilan etme olanağı sağlayan işe alım iş akışı otomasyonu sunan bulut yetenek kazanma platformu.

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