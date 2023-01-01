WebCatalog
ATS OnDemand

ATS OnDemand

power.atsondemand.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ATS OnDemand çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ATS OnDemand, yetenek bulma ve işe alma için bulut tabanlı başvuru sahibi takip yazılımı sağlar. Tüm işe alım görevlerini gerçekleştirmek için bütçe dostu bir platform arayan tek başına işe alım uzmanları, start-up'lar ve küçük işe alım ekipleri için idealdir.

Web Sitesi: power.atsondemand.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ATS OnDemand ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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