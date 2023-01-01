ATS OnDemand, yetenek bulma ve işe alma için bulut tabanlı başvuru sahibi takip yazılımı sağlar. Tüm işe alım görevlerini gerçekleştirmek için bütçe dostu bir platform arayan tek başına işe alım uzmanları, start-up'lar ve küçük işe alım ekipleri için idealdir.

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