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join.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. Katıl ile işe alım uzmanları güzel ve etkili iş ilanları oluşturabilir, bunları tek tıklamayla önde gelen iş ilanlarında tanıtabilir ve işe alım akışlarını merkezi bir şekilde yönetebilir. Bunların hepsi göz açıp kapayıncaya kadar ve ücretsiz!

Web Sitesi: join.com

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