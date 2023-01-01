join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. Katıl ile işe alım uzmanları güzel ve etkili iş ilanları oluşturabilir, bunları tek tıklamayla önde gelen iş ilanlarında tanıtabilir ve işe alım akışlarını merkezi bir şekilde yönetebilir. Bunların hepsi göz açıp kapayıncaya kadar ve ücretsiz!

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