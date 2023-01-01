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Jobbio

Jobbio

jobbio.com

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Jobbio'nun ATS'si ile daha iyi yetenekleri işe alın ve işe alma sürecinizi yönetin. İş ilanlarımızı iş panolarımızda yayınlayın, kısa listeye alın ve adaylarla iletişime geçin, en iyi potansiyel müşterilerle her zaman iletişim halinde olmak için bir yetenek havuzu oluşturun. Jobbio hepsi bir arada bir çözüm olduğundan, işveren markası programımızdan da yararlanacaksınız ve iş pazarlama ekibimiz, size maksimum kalite ve miktarı garanti etmek için iş ilanlarınızı LinkedIn ve Indeed dahil 50'den fazla iş ilanında ilan edecektir. Bugün ekibimizle konuşun ve işe alım devrimine katılın!

Web Sitesi: jobbio.com

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