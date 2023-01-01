WebCatalog
Nextal

Nextal

ats.nextal.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nextal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dost canlısı ama güçlü ATS'miz ile işe alma, ölçme ve işe alım sürecinizi iyileştirme zamanınızı azaltın. Çok dilli işler oluşturun, bunları dahil edilen Kariyer Portalında yayınlayın ve ATS dostu işbirlikçi Kanban'daki uygulamaları takip edin. LinkedIn veya Indeed hesabınızdan sihirli bir şekilde daha fazla adaya kaynak sağlayın. Tek bir tıklamayla oluşturmak ve iletişim kurmak için Çok Dilli İş ve e-posta Şablonları! Hubspot CRM, Outlook ve Gmail ile entegrasyon. ŞİMDİ bir demo alın!

Web Sitesi: ats.nextal.com

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